في عيد ميلادها الـ 49 إنفصال نوال الزغبي عن زوجها إيلي ديب أزمة في حياتها

بيروت - لايف ستايل
يصادف اليوم 29 يونيو عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي و التى أتمت عامها الـ 49، حيث قدمت العديد من الألبومات الغنائية في مشوارها الفني.
تزوجت نوال الزغبي مرة واحدة من إيلي ديب، إلا أن أزمة انفصالهما مازالت تثير الجدل حتى الآن خاصة بعد ذهاب ابنتها لتعيش مع والدها.
وكان سبب انفصال نوال الزغبي عن زوجها عقب حفل "نوال" الذي أقامته في شرم الشيخ، بحسب ما جاء على لسان "ديب" بعدد من المجلات اللبنانية.
َوكان للكنيسة المارونية في لبنان، موقفها الحازم من قرار الطلاق بين نوال الزغبي و"إيلي"، حيث رفضت الكنيسة الموافقة على الطلاق لعدم وجود أي مبرر، رغم وقوع الطلاق المدني بين الاثنين بعد زواج دام 17 عامًا، وانجبت نوال ثلاث أبناء تيا التي تبلغ من العمر 20 وولدين تؤام "جوي" و"جورجي" 16 عامًا.
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