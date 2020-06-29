بعد التنمر والتكميم سعاد السلمان تصاب بوعكة وتخضع لعملية جديدة

نشرت الفنانة ومقدمة البرامج العراقية سعاد سلمان، على حسابها على "إنستغرام"، فيديوهات ظهرت فيها وهي ترقد على سرير المرض في المستشفى.

وتبين أنها تعرضت لوعكة صحية وأنها تتلقى العلاج اللازم. واشارت بصوت متعب إلى أنها ستخضع لعلمية إزالة حصى من المرارة طالبة من محبيها تمني الشفاء لها. وهو ما فعله الكثيرون. كما وجهت رسالة شكر إلى كل من اطمأن إلى حالتها بالقول: "تسلمون ما قصرتم يكفيكم الشر ويبعد عنكم المرض والهم".

ويذكر أن السلمان ظهرت في مقطع مصور مؤخراً أشارت فيه إلى أنها تعاني من المرض بعد خضوعها لعملية التكميم. وذكرت أنها باتت تشعر بالتعب الشديد وأنه لم يعد بإمكانها القيام بكل ما كانت تفعله في السابق.

وذكّرت الجميع بما تعرضت له من تنمر بسبب وزنها الزائد وبكت معبرة عن حزنها الشديد واستيائها. ويشار إلى أنها واجهت سابقاً في السياق نفسه موقفاً محرجاً جداً على الهواء. فقد اتصل أحد المشاهدين وطلب منها أن تعمل على إنقاص وزنها وهو ما أزعجها بشكل واضح.

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