مدير أعمال شيرين السابق يضعها في موقف صعب ويقاضي شقيقها

أقام المنتج الغنائي ياسر خليل، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، دعوى قضائية، ضد محمد السيد عبد الوهاب، شقيق شيرين، يتهمه فيها بالسب والقذف، لما بدر منه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وصرح به ونشره من أخبار تسىء لسمعته وشرفه هو وأسرته.

وكان قد تحدد يوم 5 أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً لجلسة النظر في الدعوى المقامة من ياسر ضد محمد عبد الوهاب الشهير بكونج، أمام محكمة جنح البساتين.

شقيق شيرين كان قد اتهم واحدة من أكبر معجباتها تدعى (ابتهاج العبدلى)، أنها هى من نشرت شائعة خلاف شيرين مع حسام بتوصية من مدير أعمالها السابق ياسر خليل، وادعى أن المعجبة على علاقة بياسر خليل، وتحدث عنه بشكل غير لائق عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

يذكر أن شيرين كانت قد واجهت عدة أزمات في وقت سابق تسبب فيها شقيقها بهجومه على متابعيها على مواقع التواصل أكثر من مرة أوقعتها في أزمات كثيرة.

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