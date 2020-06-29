هجوم على بلقيس بسبب مريم حسين واتهامها بالخبث

أحدثت الفنانة اليمنية بلقيس ضجة في أوساط المتابعين بسبب تغريدة نشرتها وأثارت الكثير من التساؤلات. ومما كتبت فيها: "يا رب كثر من أمثالي ليعم الأدب والخير والاحترام على الجميع".

وأثار هذا موجة من الجدل حيث رأى بعض الناشطين أن هذا يدل على ثقة كبيرة بالنفس وأنها تتسم فعلاً بالأخلاق الرفيعة. وفي المقابل انتقدها آخرون لافتين إلى أن هذه التغريدة تشير إلى الغرور".

وأخذ النقاش منحى آخر حين كتب أحد المتابعين: "وحين تعزم مريم حسين لحفلتها وتخلي الجمهور يستنفر وتروح تكتب تغريدة وتقول رميت الطعم. هذا مو نفاق وخباثة؟". وهو ما ردت عليه مريم حسين برمز (إيموجي) يشير إلى الاستسحان والتأييد.

وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات التي تراوحت في مضمونها بين الدفاع عن الفنانة اليمينة وبين مهاجم لها. ويشار إلى أن بلقيس لفتت الأنظار مؤخراً بظهورها في فيديو عبرت فيه عن حبها الكبير للفنانة السورية أصالة نصري حيث أشارت إلى أنها قدمت لها الكثير من الدعم والمساعدة في بداية مشوارها الفني.

وقالت: "أصالة دعمتني من بداياتي ولو كنت بمكان لوحدي بتمنى تكون معي ‎أصالة وأنا بحبها جدا لله فالله وبحس فيها وقت متكون فرحانه أو زعلانه".

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وأضافت: "أصالة دخلت قلبي من زمان وكانت في بداياتي منذ 10 سنوات موجودة في حفلة ومهرجان كبير فسألت من "البنت دي"، مشيرة إلى أنها غنت حينها للمرة الأولى على المسرح أمامها.

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