سلاف فواخرجي تشارك جمهوها بصورة جديدة عبر إنستجرام

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت سلاف فواخرجى، بإطلالة جذابة بفستان أزرق محتشم وعلقت بالخرز الأزرق.



وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي: قمر، ربنا يحميكي، اية الجمال دا في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره. خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

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