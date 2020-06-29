شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهام جاستين بيبر بالاغتصاب..هايلي بالدوين تبعث برسالة للعالم .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن النجم العالمي جاستين بيبروزوجته السوبرموديل الشهيرة هايلي بالدوين يسعيان دائما لإظهار مدي استقرار حياتهما الزوجية وأنهما يعيشا قصة حب ساخنة طول الوقت .



هايلي بالدوين و بيبر (2)

نشرت هايلي بالدوين البالغة من العمر ( 23 عاما ) عدة صور من رحلتها الرومانسية مع جاستين بيبر علي الطريق متوجهين الي يوتا، وبدا الثنائي اللذان تزوجا في عام 2018 ، وكأنهما عروسين بالصور التي كشفت عنها بالدوين و كأنها تبعث برسالة الي العالم انها مازالت تعشق بيبر و تحافظ علي علاقتها به حتي بعد توجيه الاتهام له بالاغتصاب من قبل امرأتين .

حصدت صور هايلي بالدوين و جاستين بيبر أكثر من 2.1 مليون LIKES خلال يوم واحد فقط .



هايلي بالدوين و بيبر (3)

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يذكر أن جاستن بيبر هو أحدث المشاهير الذين اتٌهموا بالاعتداء الجنسي وهو ما أشعل العديد من الصفحات الفنية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير" تويتر" ، فقد نشر موقع " Heavy " تقرير يؤكد أن هناك ادعاءات بالاعتداء الجنسي وُجهت ضد جاستين بيبر من قبل سيدتين .

وما لفت الأنظار أن السيدتين " كادي " و " دانيلا " قررتا الكشف عن اغتصاب جاستين بيبر لهن رغم مرور عدة سنوات ، فإحداهن ادعت أن بيبر اغتصبها في عام 2014 و الأخرى عام 2015 ، و من أول المواقع التي تداولت هذا الخبر هو " tribune " ، فقد أشارت دانيلا قائلة : "جاستين بيبر اجبرني علي الموافقة على عدم قول أي شيء لأي شخص ، أو قد انني بالتأكيد سوف أواجه مشاكل قانونية خطيرة " و هو ما جعل دانيلا تسكت و لم تعلم التفاصيل لكل هذه السنوات من عام 2014 ، و بعد أن تم تداول هذه التفاصيل عبر الـSOCIAL MEDIA ، ظهرت " كادي" لتؤكد أنها تصدق دانيلا تماما مؤكده انها تعرضت للاغتصاب من قبل النجم الشهير في مارس 2015 .



هايلي بالدوين و بيبر (1)



هايلي بالدوين و بيبر (4)