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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهام جاستين بيبر بالاغتصاب..هايلي بالدوين تبعث برسالة للعالم .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن النجم العالمي جاستين بيبروزوجته السوبرموديل الشهيرة هايلي بالدوين يسعيان دائما لإظهار مدي استقرار حياتهما الزوجية وأنهما يعيشا قصة حب ساخنة طول الوقت .
هايلي بالدوين و بيبر (2)
نشرت هايلي بالدوين البالغة من العمر ( 23 عاما ) عدة صور من رحلتها الرومانسية مع جاستين بيبر علي الطريق متوجهين الي يوتا، وبدا الثنائي اللذان تزوجا في عام 2018 ، وكأنهما عروسين بالصور التي كشفت عنها بالدوين و كأنها تبعث برسالة الي العالم انها مازالت تعشق بيبر و تحافظ علي علاقتها به حتي بعد توجيه الاتهام له بالاغتصاب من قبل امرأتين .
حصدت صور هايلي بالدوين و جاستين بيبر أكثر من 2.1 مليون LIKES خلال يوم واحد فقط .
هايلي بالدوين و بيبر (3)
يذكر أن جاستن بيبر هو أحدث المشاهير الذين اتٌهموا بالاعتداء الجنسي وهو ما أشعل العديد من الصفحات الفنية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير" تويتر" ، فقد نشر موقع " Heavy " تقرير يؤكد أن هناك ادعاءات بالاعتداء الجنسي وُجهت ضد جاستين بيبر من قبل سيدتين .
وما لفت الأنظار أن السيدتين " كادي " و " دانيلا " قررتا الكشف عن اغتصاب جاستين بيبر لهن رغم مرور عدة سنوات ، فإحداهن ادعت أن بيبر اغتصبها في عام 2014 و الأخرى عام 2015 ، و من أول المواقع التي تداولت هذا الخبر هو " tribune " ، فقد أشارت دانيلا قائلة : "جاستين بيبر اجبرني علي الموافقة على عدم قول أي شيء لأي شخص ، أو قد انني بالتأكيد سوف أواجه مشاكل قانونية خطيرة " و هو ما جعل دانيلا تسكت و لم تعلم التفاصيل لكل هذه السنوات من عام 2014 ، و بعد أن تم تداول هذه التفاصيل عبر الـSOCIAL MEDIA ، ظهرت " كادي" لتؤكد أنها تصدق دانيلا تماما مؤكده انها تعرضت للاغتصاب من قبل النجم الشهير في مارس 2015 .
هايلي بالدوين و بيبر (1)
هايلي بالدوين و بيبر (4)
هايلي بالدوين
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهام جاستين بيبر بالاغتصاب..هايلي بالدوين تبعث برسالة للعالم .. اعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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