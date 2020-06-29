شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة لم تتعرف على ريس ويزرسبون وتعتقد إنها نجمة أخرى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت نجمة هوليوود الشهيرة ريس ويزرسبون في موقف غريب من قبل واحدة من المعجبين ، إلا أن النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 44 عاما ) قررت أن تكشفه للعالم وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " و التي تضم أكثر من 2.7 مليون شخص.

أكدت ريس ويزرسبون أنها قابلت إحدى السيدات في موقف السيارات، والغريب أن هذه السيدة لم تتعرف على ريس تماما ، ولكن بدلا من ذلك اعتقدت أنها المغنية الأمريكية كاري أندروود ، فكتبت ويزرسبون:"إلى المرأة في موقف السيارات التي سألتني للتو عما إذا كنت كاري أندروود .. فأنتي حقا صنعتى يومي".

بينما قرأت النجمة كاري أندروود تغريدة ريس ويزرسبون لترد عليها فكتبت: " يومك ؟ هذه السيدة صنعت حياتي كلها " و ووضعت ثلاث قلوب بجانب العبارة التي كتبتها .

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يذكر أن مؤخرا تم تداول تقارير أشارت أن المشاكل تسيطر علي حياة ريس ويزرسبون وجيم توث الزواجية وهما يعيشان حياة خلال هذه الفترة منفصلة تماما، وهو الأمر الذي يجده توث مناسب تماما بالنسبة له، وأشار مصدر للموقع أن جيم لا يستطيع التنافس مع نجاح ريس وهذا يسبب الكثير من الاحتكاك و المشاكل في زواجهما، والآن وليس سرا أنه يفضل أن يعيش حياته ويترك ريس تعيش حياتها كما يحلو لها، حتي أن الاهتمامات التي كانت تجمعهما مثل "الركض" أصبح كل منهم يمارس هذه الرياضة بمفرده.

لكن في الحقيقة أن حتي إذا مارس الزوجين الرياضة كل منهما بمفرده هذا لا يعني أنه دليل حقيقي على أن الزوجين يواجهان أي نوع من المشاكل، وفي الحقيقة ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها بعض المواقع التلميح أن ويزرسبون وتوث بأنهما "يعيشان حياة منفصلة".