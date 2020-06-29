شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يعيد غناء "اسلمى يا مصر" ويطرح الـ"كوفر" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الفنان والمطرب محمد محسن، غناء نشيد "اسلمى يا مصر"، وذلك فى "كوفر" جديد، نشره عبر قناته على يوتيوب، وهو النشيد الوطنى لمصر فى الفترة من 1923 وحتى 1936، وألفه الشاعر والأديب المصرى مصطفى صادق الرافعى، ولحنه صفر على، قبل أن يتم تغير النشيد الوطنى أكثر من مرة وصولا إلى نشيد "بلادى بلادى".

يذكر أن قناة وزارة الثقافة على يوتيوب عرضت قبل أيام أمسية غنائية لمحمد محسن بمختارات غنائية من ليالى مهرجان الموسيقى العربية وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى وتضم نخبة من اعمال الطرب العربى.



محمد محسن

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وكان محمد محسن، قد طرح الشهر الماضى أغنيته الجديدة "عطشان"، عبر قناته على يوتيوب، وهى من كلمات مصطفى إبرهين، ألحان محمد محسن، توزيع موسيقى رفيق عدلى، مكساج وماستر أسامة الهندى، لوحات طاهر عبد العظيم، إخراج محمد خيرى.

وتقول كلمات الأغنية، التى بدأت باقتباس أغنية النجمة الراحلة شادية "عطشان يا صبايا دلونى على السبيل"، بينما كلمات الأغنية كالتالى: "عطشان مجروح وبغنى، وانتى فى غنايا وفنى، بقرب تبعدى عنى، وأما أبعد عنك أميل.. عطشان وقليل الحيلة، مشتاق والسكة طويلة، دى ليالى الصبر تقيلة، بقضيهم فى المواويل".