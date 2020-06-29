شكرا لقرائتكم خبر عن " لوك مختلف أم عملية تجميل".. ريا أبي راشد تثير حيرة السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت الإعلامية ريا أبى راشد بلوك مختلف عما تعود عليه الجمهور منها، حيث ظهرت بملامح متغيره تماماً بعد وضع مكياج ثقيل جداً، وبدى وجهها غير بسبب خسارة الوزن، وقد تعود جمهورها على إطلالاتها الناعمة بمكياج خفيف، مما جعل جميع متابعيها يتساءلون، هل خضعت لعملية تجميل؟، ولكن ريا ردت بأسلوب غير مباشر ونشرت صوربعدها بساعات عبر حسابها على إنستجرام وظهرت ملامحها كما هي.

وأشعلت ريا السوشيال ميديا بعد صورها على إنستجرام، وتصدرت جوجل تريند الساعات الماضية بسبب ظن البعض خضوعها لعميلة تجميل في وجهها.









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ريا أبى راشد

طرح مركز السينما العربية قة نقاشية شارك فيها رؤساء ومديري مهرجانات عربية ودولية، وأدارتها الإعلامية ريا أبي راشد.

الأسماء المشاركة في الحلقة النقاشية محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إلياس خلاط مدير ومؤسس مهرجان طرابلس للأفلام، ندى دوماني ممثلةً لـمهرجان عمان السينمائي الدولي (أول فيلم)، فاطمة شريف مدير مهرجان قابس سينما فن، جاد أبي خليل رئيس ملتقى بيروت السينمائي، سونيا هاينن المدير الإداري في European Film Promotion، فينشنزو بونيو مدير مشروع صندوق السينما (World Cinema Fund)، بالإضافة إلى مديري مركز السينما العربية علاء كركوتي وعبد الله الشامي.