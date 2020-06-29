شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله بيصبح على جمهوره: "لأنى بحبكو صباحكو زى قلبى أو قلبكو " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الفنان صلاح عبد الله، جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا، برسالة طريفة كتبها فى تعليق على صورة له نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، حيث كتب: "ولأنى بحبكُم، من قلبى بقولكُم.. صباحكم يا حبايبى زى وشكُم أو زى وشى، أو زى قلبى، أو زى قلبكُم.. اختاروا انتوا بقى".

يأتى هذا بعدما وجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة إلى جمهوره عبر من خلالها عن تفاؤله لتنفيذ قرار إعادة فتح المقاهى والكافيهات بالضوابط الاحترازية اليوم وعودة الحياة إلى طبيعتها، والتي جاء أبرزها استقبال 25% من طاقتها، بالإضافة إلى فتح المساجد لأول مرة منذ حوالى 3 شهور، كما أنها لم يخفى تخوفه أيضا من فيروس كورونا.

وقال صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع تويتر:" صباح العسل عاللي بدأوا الـ 25%؜ وصباح السكر عاللي لسه هيبتدوا وصباح الأمل عاللي خايفين زيي وصباح الفل عالكل بإذن الله"، يأتى هذا فيما بدأت المقاهى بجميع المحافظات، فى استقبال روادها ابتداءً من يوم السبت الماضى، وهو أول يوم لعودة فتح المقاهى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المقاهى والكافيهات بالضوابط الاحترازية، والتي جاء أبرزها استقبال 25% من طاقتها.

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وعلى جانب آخر، كان قد داعب الفنان القدير صلاح عبد الله، زميله، الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، حيث رد عبد الله على احدى تغريدات الحلفاوى، والتى يقول فيها، "أظن النهايات السعيدة لأفلام الأبيض والأسود كانت تخلق حالة من البهجة والتفاؤل فى زمن مضى.. أيضا الانتصار الدائم للخيرعلى الشر ربما ساهم في زيادة مساحة الخير فى ذاك الزمن.. ولعل تمردنا على هذه السذاجة والتركيز على قبح الواقع بانتصار الشر أو بنهاية مفتوحة.. قد ساهم فى زيادة الشر والأشرار".

صلاح عبد الله، رد على الحلفاوى مداعبا، "فعلاً يستحق المناقشة ياعلي ماهر ياعسل.. وأعتذر عن قسوتى معك فى الملك فاروق.. أخوك مصطفى النحاس"، وكان الثنائى قد شاركا فى بطولة مسلسل "الملك فاروق" قبل عدة سنوات، والذى قام ببطولته الفنان السورى تيم حسن، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين فى مصر والوطن العربى، وحقق المسلسل وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا، وجسد صلاح عبد الله به دور مصطفى النحاس الزعيم الوفدى، وجسد الحلفاوى دور على ماهر.