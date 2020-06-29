شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء عن اعتزالها التمثيل..عبلة كامل اعتذرت عن هذه الأعمال آخر 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية انتشار بعض الأخبار غير المؤكدة عن اعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل التمثيل، وخاصة بعد ابتعادها عن الحياة الفنية فى السنوات الأخيرة، اضافة إلى تغيير أرقامها التليفونات الخاصة بها لعدم القدرة على الوصول اليها، وحتى الآن لم تظهر عبلة كامل للتعليق على هذه الأنباء وحتى نقابة الممثلين ليس لديها أى معلومة اذا كانت مسألة الاعتزال حقيقة أم شائعة.

ويعرف عن عبلة كامل العزلة وعدم حبها للظهور سواء فى وسائل الاعلام المختلفة من قنوات وصحف وحتى السوشيال ميديا، ودائماً ما تكون مختفية عن الأنظار حتى عندما تكون مرتبطة بتصوير عمل فنى لا تجدها تظهر للحديث عنه وهكذا، ولكن فى الفترة الأخيرة ابتعدت عبلة أكثر عن الأعمال الفنية رغم تليقها أكثر من عرض خلال السنوات القليلة الماضية ولكنها اعتذرت عنها.



الفنانة عبلة كامل

فى عام 2017 أعلن صناع مسلسل "أفراح ابليس" الذى تم عرضه فى عام 2009، عن التحضير للجزء الثانى من العمل وتحدثوا مع الفنانة عبلة كامل لتقديمه باعتبار أنها بطلة الجزء الأول بمشاركة الفنان جمال سليمان إلا أنها اعتذرت، خاصة وأنها كانت مرتبطة بتقديم مسلسل "سلسال الدم" الذى عرض على 5 أجزاء وعدم رغبتها فى الاستمرار بالدراما الصعيدية فترة طويلة حيث أنها استمرت فى "سلسال الدم" 5 سنوات.

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وشهد العام الماضى طرح صناع "فلانتينو" اسم النجمة عبلة كامل بقوة لتشارك الزعيم عادل امام بطولة المسلسل الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ولكنهم لم ينجحوا فى تكوين هذه الشراكة بين النجمين الكبيرين الذين لم يتعاونوا فى أى أعمال فنية طوال السنوات الماضية.



عبلة كامل

أيضاً خرجت الفترة الماضية أنباء عن ترشيح المخرجة مريم أحمدى للفنانة عبلة كامل لبطلة فيلم جديد تعمل على التحضير له ومرشح لبطولته أيضاً الفنانة دينا الشربيتى إلا أنه كان صعب التواصل مع عبلة كامل ولكنهم تواصلوا مع أحد أفراد عائلتها والذى أخبرهم باعتذارها.

وكان آخر أعمال الفنانة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم" عام 2018 وشارك فى بطولته رياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجك وماجد الشريف، وعدد كبير من الفنانين المشاركين فى الأجزاء السابقة، ومن المنضمين للجزء الجديد الفنان الكبير أحمد بدير ورانيا فريد شوقى وأحمد سلامة، والمسلسل للكاتب الكبير مجدى صابر، والمخرج مصطفى الشال، من إنتاج لؤى عبد الله.