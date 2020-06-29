شكرا لقرائتكم خبر عن كنت كائن فضائى وأنا صغير.. حسنى شتا يسخر من صورته خلال فترة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان الشاب حسنى شتا، من صورة له وهو فى سن الطفولة، واصفا نفسه بـ"الكائن الفضائى"، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته بوالدته، صحبها بتعليق: "كنت كائن فضائى وأنا صغير عندى سنة.. ربنا يحفظك يا أمى ويحميك ويخليكى يا أحلى حاجة فى الدنيا".

وكان الفنان حسنى شتا، قد عبر عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل شديد الخطورة، المقرر عرضه على منصةwatch it، قائلا: "سعيد جدا بتلك التجربة حيث أننى أقدم دور مختلف تماما عن الأدوار التى قدمتها من قبل ، كما أننى سعيد بمشاركتى مع مخرج متميز مثل المخرج حسام على، أنا دائما أسعى للعمل مع مخرجين متميزين"، ويعتبر مسلسل "شديد الخطورة" أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضى الذى يعد من الفنانين المتميزين بجانب أنه صديق مقرب لى.

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وأضاف شتا، أن مسلسل شديد الخطورة يعيد فكرة مسلسلات الـ 7 حلقات والتى كانت قد ظهرت منذ السبعينات والثمانينات، مضيفا: أنا أفضل هذه النوعية من المسلسلات حيث أنها تبعد كل البعد أن تصيب المشاهد بالملل، والأحداث تكون سريعة ومشوقة، فتلك المسلسلات تشبه فى صناعتها الفيلم السينمائى، وأسترسل حسنى شتا: كما أستعد لاستئناف تصوير مسلسل "القاهرة كابول" والذى كان من المفترض عرضه فى رمضان الماضى ولكن توقف لظروف طارئة، مشيرا إلى أنه يقدم فى "القاهرة كابول" دور حسنى وهو دور متميز وقريب إلى قلبى.

وعن بعض الآراء التى تداولت عبر مواقع التواصل الإجتماعى بتشبيه بالفنان محمود ياسين، خاصة عقب ظهوره فى مسلسل "ليالينا 80" قال: "لا تضايقنى تلك الأراء طالما شبهونى به فى الشكل ولم يشبهوا أدائى به، بالتأكيد ليس هناك مقارنة بينى وبين جيل العظماء محمود ياسين ومحمود عبد العزيز ونور الشريف، فهم أساتذتنا وقد صنعوا تاريخهم وتربعوا عليه، أما نحن كشباب فمازلنا على الطريق".