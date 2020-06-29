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شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك تشجع متابعيها على السياحة المحلية حتى انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع عودة الحياة مرة أخرى بشكل تدريجى فى معظم دول العالم، يشجع الكثيرون، على السياحة الداخلية أو المحلية، بإعتبارها المنفذ والمنقذ الوحيد للعاملين فى مجال السياحة، بسبب توقف الرحلات الدولية، وتوقف حركة السياحة العالمية تمام، وهو ما دفع الكثير من الفنانين إلى تشجيع حركة السياحة المحلية، من خلال نشر صور وفيديوهات من أهم المناطق السياحية عبر حساباتهم الخاصة، لتشجيع المتابعين على السوشيال ميديا على السياحة الداخلية.
صبا مبارك
الفنانة الأردنية، صبا مبارك، نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورا أثناء أجازتها فى إحدى المناطق السياحية بالأردن، وعلقت عليها، "وأخيرا أجازة .. فى بلدى الحلو الأردن.. حتى لما الأزمة تخلص.. ولأى حدا بيقدر أرجوكم شجعو السياحة المحلية و العربية"
صبا احتفلت قبل 9 أيام باليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق 20 يونيو من كل عام، حيث شاركت صبا متابعيها عبر "انستجرام"، عددا من الصور مع الأطفال اللاجئيين، مؤكدة أن يوم اللائجين، يعد يوم الأبطال الذي يسعون للحفاظ على أنفسهم وأسرهم.
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