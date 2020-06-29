شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. "ويك إند" غادة عادل قبل زحمة التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الفنانة غادة عادل الهروب من حر الصيف وقبل انشغالها بتصوير أعمالها الجديدة بقضاء ويك اند مع أسرتها فى إحدى قرى العين السخنة، وخصت ”الخليج 365”، ببعض الصور من هذا اليوم، ودائماً غادة تفضل الأماكن البعيدة عن التكدس الجماهيرى حتى تستطيع الاستمتاع مع أولادها بمثل هذه الأجازات.

يذكر أن النجمة عادل بدأت في تحضيرات فيلم "قمر 14"، والذى تشارك في بطولته مع النجم خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وينتمى العمل للبطولة الجماعية، ويشارك في الفيلم عدد من النجوم على رأسهم الفنانة أمينة خليل وشيرين رضا وأحمد مالك ومحمد جمعة وبيومى فؤاد وخالد أنور ومحمد علاء وأسماء أبو اليزيد إخراج هادى الباجورى ومن المقرر أن ينطلق التصوير الأسابيع القليلة المقبلة.

وينطلق التصوير منتصف الشهر المقبل مع إجراءات الوقاية والاحتياطات اللازمة بتعقيم لوكيشن التصوير خارجى أو داخلى، لعدم انتشار فيروس كورونا ولم يتم تحديد موعد لعرض الفيلم في السينمات.

وتنتظر غادة عادل عرض فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين"، للنجم كريم عبد العزيز، للمخرج أحمد الجندى وتأليف أيمن وتار ويشارك فيه الفنان ماجد الكدوانى ومحمد ثروت وأخرون من النجوم ويطرح الفيلم عدة من التساؤلات حول تجربة الزواج، ويقدم خلاله كريم عبد العزيز شخصية "إعلامي" يعمل على كشف الحقائق عن بطريقة تنكرية فى شخصيات مختلفة وغريبة عنه، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية التى لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الطلاق.

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يشار إلى أن أخر ظهور للفنانة غادة عادل في شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "ليالينا 80" وشارك في بطولته كلًا من إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومن إنتاج تامر مرسي، وتدور أحداث "ليالينا 80"، في فترة الثمانينات، حيث يرصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.