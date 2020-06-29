شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخفيف الحظر .. عشاء رومانسي يجمع باريس هيلتون وصديقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة باريس هيلتون وهي تقضي عشاءً رومانسيا في ماليبو كاليفورنيا مع صديقها كارتر ريوم وذلك بعد تخفيف الحظر وفتح عدد من الولايات.

وظهرت باريس وصديقها وبدا عليهما السعادة ويبدو أن علاقتهما توطدت بشكل كبير في فترة الحجر المنزلي التي قضاها أغلب النجوم في المنزل.

وكانت عدسات المصورين التقطت عدة صور لباريس هيلتون البالغة من العمر ( 39 عاما ) بإحدي المحال التجارية و هو " BuddhaBerry Yoghurt " الموجود في Hamptons بالولايات المتحدة الأمريكية .

و ما لفت الأنظار أن باريس هيلتون لم تتبع إرشادات و قواعد تجنب الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " المنتشر بكثافة حول العالم ، حيث كانت تتواجد بالمحل التجاري المليء بالأفراد لكنها تخلت تماما عن ارتداء القناع الطبي .

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