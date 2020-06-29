شكرا لقرائتكم خبر عن لكل مجتهد نصيب.. فريدة فهمى بدأت كومبارس أمام العندليب وبطلة مع إسماعيل يس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة فريدة فهمى بعيد ميلادها، اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو، والتي تألقت كراقصة شعبية استعراضية بعد انضمامها لفرقة رضا للفنون الشعبية، وتميز استعراضها بقربه من طبيعة الريف والصعيد المصرى، وكانت أول سيدة تتولى تدريب فرقة فنون شعبية وتقود حفلاتها في الداخل والخارج، ولم تكتفى فريدة فهمي بالاستعراض فقط، بل شاركت في عدد من التجارب التمثيلية الناجحة.

خاضت الفنانة فريدة فهمى، تجربة التمثيل من خلال دور صغير جدا أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ عام 1957 في فيلم "فتى أحلامى"، بطولة منى بدر وعبد السلام النابلسى وحسن فايق، وشاركت بعد ذلك وتحديدا في عام 1958 في 5 أفلام دفعة واحدة منهم فيلمين في دور راقصة هم، فيلم "غريبة" بطولة احمد رمزى، احمد مظاهر، نجاة الصغيرة، عماد حمدى، أما الفيلم الثانى فهو فيلم "ساحر النساء، بطولة فريق شوقى وهند رستم، أما الفيلم الثالث فكان اسمه "جميلة" بطولة ماجدة واحمد مظهر وصلاح ذو الفقار والذى يتناول قصة حياة المناضلة الجزائرية "جميلة بوحريد" والتي ساهمت في مقاومة الإحتلال الفرنسي للجزائر.

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أما العمل الرابع فكان من خلال مشاركتها في فيلم "الأخ الكبير"، بطولة فريد شوقى وهند رستم واحمد رمزى، لتختتم عام 1958 بأول دور بطولة لها أمام الفنان الكوميدى الراحل إسماعيل ياسين من خلال تجسيد دور زوجته في فيلم "إسماعيل يس بوليس حربى"، وشاركه في البطولة عبدا لسلام النابلسى، رياض القصبجى.

لتشارك بعد ذلك في أدوار بطولة ومهمة أيضا في عدد من الأفلام في السينما المصرية منها، غرام في الكرنك, إجازة نص السنة، حرامى الورقة، أسياد وعبيد، لتبتعد بعد ذلك عن التمثيل بسبب انشغالها مع فرقة رضا للفنون الشعبية حيث كانت دائمة السفر لمختلف الدول حيث قدموا أكثر من 3 الاف عرض عالمى في أهم مسارح دول العالم وحققوا جوائز من خلال عروضهم بعد حصولهم على المراكز الأولى في المحافل والمهرجانات الدولية.