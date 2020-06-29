محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
هنأت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاده.
ونشرت كندة صورة تجمعها بتامر، معلقة "في مقولة أنا ألفتها بتقول لما تلاقي صاحب جدع بيحبك وبيخاف عليك وبيضحكك من قلبك امسك فيه بإيديك وسنانك.. وده اللي انا عملته بقالي سنييين، يارب كل سنة وانت مبسوط وناجح ويارب دايماً مع بعض عالحلوة والمرة".
جدير بالذكر أن كندة غابت فترة عن الأعمال الفنية، بعد انجابها طفلتها حياة من الفنان عمرو يوسف، لتهتم برعايتها، ومن المقرر أن تشهد الفترة المُقبلة عودتها لشاشة التليفزيون.
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش مهنئة تامر حبيب بعيد ميلاده: "كل سنة وانت ناجح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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