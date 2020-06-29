كندة علوش مهنئة تامر حبيب بعيد ميلاده: "كل سنة وانت ناجح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاده.

ونشرت كندة صورة تجمعها بتامر، معلقة "في مقولة أنا ألفتها بتقول لما تلاقي صاحب جدع بيحبك وبيخاف عليك وبيضحكك من قلبك امسك فيه بإيديك وسنانك.. وده اللي انا عملته بقالي سنييين، يارب كل سنة وانت مبسوط وناجح ويارب دايماً مع بعض عالحلوة والمرة".

جدير بالذكر أن كندة غابت فترة عن الأعمال الفنية، بعد انجابها طفلتها حياة من الفنان عمرو يوسف، لتهتم برعايتها، ومن المقرر أن تشهد الفترة المُقبلة عودتها لشاشة التليفزيون.