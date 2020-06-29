مى عمر تستعد لـ"لؤلؤ" وتجري بروفات على الاستعراضات والأغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي"

تواصل الفنانة مى عمر الاستعداد لمسلسلها الجديد "لؤلؤ"، الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية والمقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتجرى مي العديد من البروفات على الاستعراضات وأغاني العمل، إذ تظهر في الأحداث بشخصية مطربة .

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي قبل نهاية العام الجاري، وتم ترشيخ العديد من الفنانين للمشاركة في بطولته، وعلى رأسهم أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي وأحمد مجدي، على أن يتم إبرام العقود بشكل رسمي معهم خلال أيام.

وكان أخر أعمال مي عمر مسلسل "الفتوة" والذي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبدالخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.