فيديو.. عمرو يسري يعلن شفاءه من كورونا: "شوفت الموت بعينيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان عمرو يسري شفاءه من فيروس كورونا المستجد، الذي أُصيب به مؤخرًا، وذلك بفيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال عمرو "وحشتوني أنا الحمد لله بقيت كويس وخفيت، مكنتوش سايبني بدعاكم، بشكركم من كل قلبي، حب الناس ده مش شيء بسيط كمية التليفونات اللي جاتلي من زمايلي وأصدقائي المقربين مش قادر أوصفها".

وتابع "حب الناس أكبر شيء أخدته في دنيتي، اكتشفت ان الناس بتحبني وربنا بيسبب الأسباب عشان تعرف قيمتك عند الناس، الأزمة عدت على خير وكانت مرحلة صعبة".

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وأضاف "شوفت الموت بعينيا في يوم، ربنا يكفيكم شر المرض ده ويبعدكم عنه، لازم تاخدوا بالكم كويس أوي وتاخدوا حاجات تديكم مناعة".

واختتم عمرو بتوجيه نصيحة لجمهوره بتناول الفيتامينات والمشروبات الساخنة للوقاية من فيروس كورونا.