رامي عياش: "اعطوا لبنان لفيروز وخذوا ما يُدهش العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
بكلمات رقيقة، تحدث الفنان رامي عياش، عن "جارة الوادي" الفنانة الكبيرة فيروز، ابنة موطنه، عبر حسابه على موقع "تويتر".
وكتب عياش "حكومات بتروح وبتجي ورؤساء وزعماء وأحزاب وتيارات ووزراء ونواب.. وبتبقى فيروز هي الملكة.. هي الرمز.. هي الارزة .. هي الصوت الهادئ الذي يجمع القلوب عالمحبة والوحدة".
وتابع "ويجتمع الكل على حبها. اعطوا لبنان لفيروز وخذوا ما يدهش العالم. يبقى الفنان وحده من يمثل بلده وشعبه إلى الأبد".
جدير بالذكر أن فيروز أطلت مؤخرا على جمهورها في مقطع فيديو، نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه تتضرع
إلى الله، وتطلب منه أن يستمع لكلماتها وصراخها، ويخلص شعبها.
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