عاصي الحلاني يهنئ نجله "الوليد" بعيد ميلاده: "قبلك كنت ضايع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان اللبناني عاصي الحلاني على تهنئة نجله "الوليد" بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

ونشر عاصي صورة ظهر خلالها يقبل الوليد، معلقًا "عقبال المية سنة يا نور عيني ويا شمعة البيت البدار مضوية، قبلك كنت ضايع وكان العمر مشوار وانت صرت الدني كلا بعيون عيني".

جدير بالذكر أن الوليد شارك والده الغناء في حفله الأخير بدار الأوبرا المصرية، ضمن برنامج حفلات مهرجان الموسيقى العربية.