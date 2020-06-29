بينها أوبريت "حراس أمانك".. تفاصيل احتفالية وزارة الثقافة في ذكرى 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، تعرض وزارة الثقافة عبر قناتها على موقع يوتيوب فى التاسعة مساء غدا الثلاثاء، احتفالية فنية تشارك بأحيائها فرق دار الاوبرا.

ويشهد الفاصل الأول من الإحتفالية عرض أوبريت "حراس أمانك" كلمات بهاء الدين محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد فرحات، وقيادة موسيقية مصطفى حلمي، وغناء ريهام عبد الحكيم، مى فاروق، ورحاب مطاوع، أحمد عفت، وليد حيدر، هانى عامر.

وتقدم فرقة بالية أوبرا القاهرة لوحة فنية بعنوان "إرادة شعب"، من بالية الأهرامات والثورة والتى تعبر عن إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، وجسدتها الباليرينا سحر حلمي، رؤية وتدريب أرمينيا كامل، و إخراج عبد المنعم كامل .

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وتشارك بالاحتفالية د. ايناس عبد الدايم "وزيرة الثقافة"، إذ تعزف على الفلوت مقطوعة بعنوان "الأبطال" من مؤلفات الموسيقار جمال سلامة، وتهديها الى جموع المصريين وأبطال الوطن من رجال الجيش والشرطة.

وتختتم الاحتفالية ببانوراما للأغانى الوطنية في القرن العشرين تبث للمرة الأولي، وتتضمن مجموعة من أهم الأعمال الوطنية التى قدمت خلال القرن الماضى، وذلك بمشاركة فرق عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية، وكورال أطفال الأوبرا بقيادة المايسترو صلاح غباشي، أوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترا وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتوزيع مصطفي ناجي .