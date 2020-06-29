بالفيديو| ريهام سعيد عن تعليقها على قضية سما المصري: "عندي حاجات أهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة والمذيعة ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، فيديو، أكدت خلاله أنها لم تعلق بأي كلمة على قضية سما المصري، والحكم بحبسها، سواء للصحافة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "من أول موضوع سما المصري وحتى اليوم لم أكتب أي تعليق على أي صفحة تخصني على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تواصلت مع أي صحفي ولا في أي حاجة اتقالت عن لساني، انا عندي حاجات أهم بكتير ومركزة في شغلي وفي حياتي، ولو سمحتم السادة الصحفيين، بعض الصحفيين اللي بيكتبوا أخبار مغلوطة عني من زمان وادوا للناس فكرة مش حقيقية، زائد البرامج اللي بتقعد تقول عني أخبار مش حقيقية برا مصر وجوه مصر متهيألي كفاية".

وتابعت ريهام "من كتر ما اديتوا عني للناس فكرة مش حقيقية أنا مش عارفة نفسي، مقاطع فيديوهات بتتحط بطريقة غلط، من فضلكم أنا واحدة لا عايزة أعلق على حد ولا عايزة حد يعلق عني، أنا واحدة مركزة في شغلي وفي حياتي، وأنا أكبر وأرقى من ان يتقال على لساني كلام زي ده.. يعني ده نصيبي الحقيقة بس عندي أمل الموصوع ده يقف".

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وأضافت "طبعا فيه صحفيين كتير مبيعملوش كده.. للمرة الأخيرة لو سمحتم أنا مقلتش ولا كلمة في موضوع سما المصري، أنا عارفة القانون كويس وعارفة ممكن اتكلم في ايه وايه اللي يخصني".

يذكر أن إحدى الصحف نشرت تصريحًا نسب لريهام سعيد عقب الحكم على سما المصري بالسجن 3 سنوات قالت فيه: "حبس سما المصري يعني التخلص من مظاهر التعدي على القيم".

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، قضت يوم السبت 27 يونيو، بمعاقبة سما المصري

3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور.