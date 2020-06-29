محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شاركت الفنانة الشابة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعي حسابها الشخصي على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، بنصيحة ورسالة أمل. وكتبت هنا "‏سيأتي دور أيامك الجميلة، وأحلامك الحُلوة، احتضن ظنونك الطيبة، لن تنتظر طويلاً، عش متعة الترقب، رُبما تبدأ اليوم وربما غدًا". جدير بالذكر أن هنا الزاهد تنتظر طرح فيلمها "الغسالة" والذي يجمعها بالفنان أحمد حاتم والفنان محمود حميدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد لجمهورها: "سيأتي دور أحلامك الحلوة.. عش متعة الترقب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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