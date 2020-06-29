محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شاركت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، جمهورعا ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، بصورة نادرة لوالدلها الراحل من مرحلة شبابه. وكتبت إيمي في تعليقها على الصورة "حبيبي اللي هتفضل ضحكته قدام عيني طول العمر، ربنا يرحمك يا حبيبي وتكون مبسوط من كل الناس اللي بتحبك وبتدعيلك". Advertisements ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019، بعد مسيرة فنية كبيرة، إذ قدم عددا لا ينسى من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "طباخ الرئيس"، "أبو العربي"، "غبي منه فيه"، "حاحا وتفاحة".

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كانت هذه تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا عن والدها: "ضحكته هتفضل قدام عيني طول العمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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