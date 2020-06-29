تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم الجميع بإعلان دعم "المثليين" واتهامها بالشذوذ



فاجأت الفنانة التركية الشهيرة بيرن سات المعروفة في الوطن العربي باسم "نور"، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشر علم "المثليين جنسيًا"، الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة وصلت بعضها لحد الشتائم، واتهامها بالشذوذ.

وطالبت "بيرين" الجميع باحترام هذه الفئة من الناس، واحترام حقوقهم أيضاً، وعدم إيذائهم لأنهم يستحقون الحب، وعلقت: "هؤلاء يستحقون الحب دعونا نتركهم يعيشون كما يريدون.. لا لون للحب ولا الجنس".

ودعا العديد من محبيها بأن لا تتدخل في مثل هذه القضايا المثيرة للجدل، لاسيما وأن التصريحات التي تتعلق بالمثليين قد إنتشرت في الأونة الأخيرة بكثرة، وأثارت ضجة واسعة.

A post shared by BErEn Saat (@berenn_saat) on Jun 28, 2020 at 1:23am PDT