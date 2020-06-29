صبا مبارك تدعو لتشجيع السياحة المحلية والعربية

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وعلقت مبارك على الصورة موضحة أنها في أجازة ببلدها الأم الأردن. تابعت صبا موجهة رسالتها للجمهور العربي وطالبتهم بتشجيع السياحة المحلية والعربية والتي تأثرت كثيرًا بسبب تفشي فيروس كورونا. تفاعل عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع صورة صبا مبارك وتلقت أكثر من 25 ألف إعجاب والعديد من التعليقات. مبارك وتلقت أكثر من 25 ألف إعجاب والعديد من التعليقات. Advertisements يذكر أن صبا مبارك خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل حارس الجبل مع منذر رياحنة وخالد القيش ومن تأليف حازم فضة وإخراج سائد بشير الهواري.

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