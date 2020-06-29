حسني صالح يكشف حقيقة اعتزال النجمة عبلة كامل

كشف المخرج الكبير حسني صالح حقيقة الأخبار المتداولة عن اعتزال النجمة الكبيرة عبلة كامل، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتب "صالح" عبر صفحته قائلًا: "عبلة كامل ماعندهاش اكونت على الفيس أو تويتر ولن تعتزل بكرة ٦/٣٠"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتوفيق في حياته الفنية والشخصية.

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يذكر أن آخر أعمال النجمة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس، وشاركها البطولة رياض الخولي، رامى وحيد، ضياء عبدالخالق، راندا البحيري، أميرة هانى، كريم كوجك، ماجد الشريف. والتوفيق في حياته الفنية والشخصية.شاهديذكر أن آخر أعمال النجمة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس، وشاركها البطولة رياض الخولي، رامى وحيد، ضياء عبدالخالق، راندا البحيري، أميرة هانى، كريم كوجك، ماجد الشريف.

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