وزارة الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو إلكترونيًا

تهدي وزارة الثقافة إلى شعب مصر وأبطال الجيش والشرطة من خلال قناتها على اليوتيوب احتفالية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تبث فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء 30 يونيو، ويحييها جميع فرق دار الأوبرا المصرية.

يتضمن الفاصل الأول منها أوبريت "حراس أمانك"، كلمات بهاء الدين محمد، ألحان مدين، توزيع أحمد فرحات، قيادة موسيقية الدكتور مصطفى حلمي، غناء ريهام عبدالحكيم، مى فاروق،

رحاب مطاوع، أحمد عفت، وليد حيدر، هانى عامر.

ثم تعرض لوحة فنية لفرقة بالية أوبرا القاهرة بعنوان "إرادة شعب" من باليه الأهرامات والثورة التى تعبر عن إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو وجسدتها الباليرينا سحر حلمي، رؤية وتدريب أرمينيا كامل من إخراج الدكتور عبدالمنعم كامل.

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بعدها تعزف الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مقطوعة بعنوان الأبطال، من مؤلفات الدكتور جمال سلامة، وتهديها إلى جموع المصريين وأبطال الوطن من رجال الجيش والشرطة.

وتختتم الاحتفالية ببانوراما للأغانى الوطنية في القرن العشرين، تبث للمرة الأولى، وتتضمن مجموعة من أهم الأعمال الوطنية التى قدمت خلال القرن الماضى، وتدعم وتغرس روح الانتماء وتحفز على الإنتاج والعمل، وذلك بمشاركة فرق عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، وكورال أطفال الأوبرا بقيادة المايسترو صلاح غباشي، أوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترا وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتوزيع الدكتور مصطفى ناجي.