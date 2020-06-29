تفاصيل حيثيات الحكم بحبس الراقصة المصرية سما المصري 3 سنوات

الإثنين 29 يونيو 2020

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 7 يوليو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من المتهمة سامية احمد عطية الشهيرة بسما المصري ضد الحكم الصادر بحبسها حضوريا 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات وذلك أمام الدائرة الأولى بالمحكمة .



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وانتهت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية من إيداع كامل حيثيات حكمها بحبس سما المصري، بحسب صحيفة الأخبار حيث أكدت المحكمة بأنه قد وقر في عقيدة و وجدان المحكمة أن المتهمة سما المصري قد خرقت سفينة مبادئ وأخلاق المجتمع المصري المبحرة في بحر الأهواء والشهوات والشبهات بإفسادها لقيمه وسرقتها لبراءته و طهارته ونقاؤه بان تسللت إليه عبر الفضاء السبيراني من خلال فيديوهات وصور اعوجت فيها وانحرفت عن الشريعة الأخلاقية والمشروعية الدستورية والقانونية ..نكصت فيها عن قيمه وإضاعتها وحادت عن قصد الصراط المستقيم بعد أن عرفته ولكنها كرهته وعافته فزين لها شيطانها أعمالها فصدها عن السبيل مستغلة لظروف شبابه لتدفهم إلى الهلاك من اجل حفنة من المال وشهرة زائفة لتصيب المجتمع في قيمة وأخلاقياته ومثله وتقاليده التليدة وأعرافه الحميدة، اذ قامت بتصوير ونشر الفيديوهات والصور على الحسابات الموثقة الخاصة بها صفحة على الانستجرام وعلى الفيس بوك و اليوتيوب على النحو الذي طالعته المحكمة .

وأضافت المحكمة، بان المتهمة بدلا من أن تستخدم تلك المواقع في الخير وتجنب شرورها جعلتها أداة أضرار و زيغ وضلال وفتن و تفننت في كيفية توظيف المقاطع في إثارة الغرائز الجنسية باتيانها رقصات وحركات وكلمات تؤدي إلى الإثارة الجنسية مرتدية من الملابس ما يحفز على إثارة الغرائز الجنسية وسطرت تمهيدا لبعضها عبارات تؤدي إلى الإثارة الجنسية تعمي الإبصار وتصم الأذان عن الأخلاقيات الفاضلة و تدنو بالمستوى الأخلاقي في الوقت الذي نعيش فيه في احوج ما نكون إلى الأخلاق والقيم والشرف والعفة والكرامة وحفظ الأعراض وصيانة الأنفس إزاء هذه افتن والمغريات الجارفة المخالفة لقيم ومبادئ المجتمع المصري الصادح بالحق الرافض للباطل .