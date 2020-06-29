سعد لمجرد لأول مرة بالمصري

يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية في الخامس من شهر تموز/يوليو المقبل.

الأغنية بعنوان “عدى الكلام” تعاون من خلالها سعد لمجرد مع كل من الفنانين الشاعر أمير طعيمة والملحن عزيز الشافعي والموزع توما. ويعتبر هذا العمل هو الاول لسعد باللهجة المصرية.

من جهة أخرى، حقق “لمجرد” نجاحاً جديداً في الأيام الماضية بعدما تخطت قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب عتبة الـ 10 ملايين مشترك ليفوز بذلك بـ “الدرع الماسي” الذي يمنحه موقع يوتيوب، بعد تجاوز حاجز الـ10 ملايين مشترك.

ونشر نجم “المعلم” عبر حسابه على انستغرام فيديو يشكر من خلاله الجمهور على دعمه غير المشروط له وقال: “أحبائي في المغرب في العالم العربي وفي العالم كله.. شكرًا لكم على العشرة ملايين مشترك على يوتيوب.. أنا سعيد جدًا جدًا وأشكركم على الجهود الجبارة التي بذلتموها وسهر الليالي والتعب للوصول إلى هذا الرقم”. وأضاف “سأبقى مع جمهوري يدًا واحدة.. وسوف أقدم الأفضل.. جمهوري العزيز من جميع أنحاء العالم شكرًا لكم من أعماق قلبي، لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي على هذا الحب غير المشروط أشكركم على هذا الاحترام”.