اعتزال عبلة كامل… حقيقة أم إشاعة؟

في الساعات الماضية، انتشر خبر اعتزال الفنانة عبلة كامل، إلا ان الفنان أحمد كمال، والد ابنتيها نفى هذا الأمر جملة وتفصيلاً.

وأكد أحمد كمال، في تصريح لـ “اليوم السابع” أنه لا يعرف شيئا عن اعتزالها إطلاقًا، ولا صحة لهذا الكلام. واصفًا اعتزالها بالإشاعة.

كما أكد المنتج الفني غزال الشال، صديق عبلة كامل، أن لا صحة لاعتزال الفنانة الكبيرة، وأن آخر عمل جمعهما هو الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم” (2017)، وأن لديها نية للعمل مرة أخرى بشرط تواجد العمل المناسب الذي تقدمه.