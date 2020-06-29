إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاركت الفنانة إيمى طلعت زكريا جمهورها صورة لوالدها ، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وكتبت ايمي: طاطا حبيبى اللى هيفضل ضحكته قدام عينى طول العمر ربنا يرحمك ياحبيبى وتكون مبسوط من كل الناس اللى بتحبك وبتدعيلك #بنت_ابوها. وجاءت التعليقات كالآتي: الله يرحمه ، تعيشي و تفتكري ،في الجنة ان شاء الله يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة. Advertisements قد يهمك ايضا: إيمى طلعت زكريا ترثى والدها الراحل بكلمات مؤثرة وصورة إيمى طلعت زكريا تكشف عن أخر صورة فى حياة والدها قبل وفاته بأيام

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