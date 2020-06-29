أول تعليق لخطيبة حسن شاكوش بعد فسخ الخطوبة

بشكل ساخر وكوميدي علقت منى عدوي، خطيبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش السابقة، على انفصالهما، عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت تقول: "لا وقت للأحزان دعنا ننسى أخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة"، وذلك في أول رد لها عقب إعلان الانفصال.

ثم عادت خطيبة شاكوش لتنشر تعليقاً آخر عبر صفحتها على "فيسبوك" توجه فيه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد انفصالها قالت فيه: "يتهد الكون ويتعدل تاني وأنا وأنت مكملين يا سندي وعزوتي في الدنيا ربنا يخليك ليا وتفضل معايا طول العمر يا أحلى وأحن أب في الدنيا".

وكان والد الفتاة قد أعلن على حسابه بـ"فيسبوك" فسخ خطوبة ابنته، قائلاً: قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله الأمور وضحت في أولها وسامحيني يا حبيبتي إني مش اديتك فرصة إنك تاخدي وقتك وتفكري وقررت فسخ خطوبتك.. واللي جاي إن شاء الله أحسن وربنا يختارلك الصالح".

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