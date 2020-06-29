شاهد أحمد سعد داخل حمام السباحة

نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي إنستجرام. وظهر أحمد سعد في الصورة هو داخل حمام السباحة، مرتدي تظارة وكاب وعلق قائلا: "صباح الخير".

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان أحمد سعد مع الصورة، وجاءت التعلقات كالتالى: "برنس" _ "علي وضعك"_ "عايم في بحر الغدر".

وجهت نقابة المهن الموسيقية الشكر إلى شركة مزيكا والقائمين عليها والمنتج الكبير محسن جابر أحد رواد صناعة الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي لاستجابته السريعة لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية وأيضا قواعد النظام العام للدولة المصرية.

جاء ذلك بعد أن منعت الشركة إذاعة أغنية المطرب أحمد سعد والتي شاركه الغناء فيها حسن شاكوش لعدم حصولهما على تصريح النقابة كما أن الأخير ليس عضوا بالنقابة ولا يحمل تصريحا وهو الأمر الذي لا يتفق مع مواد القانون.

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