أحمد جمال يعلن ظهوره غدا في برنامج الحياة اليوم

نشر المطرب أحمد جمال صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وكتب أحمد جمال معلقا على الصورة: "انتظروني بكرة ان شاء اللة في لقاء عبر سكايب مع الاعلامية لبني عسل في برنامج الحياة اليوم علي قناة الحياه الساعه ٨:٣٠ مساء".

وحقق الفنان أحمد جمال، نجاحا كبيرا بأغنية "جيل بطل" حيث اقتربت من النصف مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "يا صاحبي طمني عليك وعلي الحبايب والجيران .. مشتاق لصوتك ولعينيك وللشوارع والمكان .. وياجيل بطل شوف أيه حصل ما إحنا قابلنا حاجات كثير .. فيها خير وشر وأهو كله مر وبقي الصغير فيه الكبير".

الدنيا مش دايما تمام بتبوظ ساعات من غير سبب.. والصبر مش محتاج كلام محتاج نكون قد التعب .. أيام وهتعدي هوا ونقول أهو ربك ستر

نضحك ونحكيها سوا مع إنها هتسيب أثر".

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ـغنية "جيل بطل" كلمات / د حسن كمال، ألحان / محمد عزيز، توزيع / الهامي دهيمه - أحمد حسام، ميكس وماستر / Brothers music studio، سوشيال ميديا / أم أي ميديا - MA Media، إخراج / تامر الضبع، إنتاج / شركة روابط الرياضية.

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