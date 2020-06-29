ريهام حجاج تهاجم برسالة قوية المتطفلين على حياة النجوم

هاجمت الفنانة ريهام حجاج بعنف الجمهور الذي يتدخل في آراء وتصريحات نجوم الفن، إلى جانب التدخل في الحياة الشخصية لدى الفنانين، حيث قالت عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "على فكرة في شابة زي الفل اتقتلت عشان جوزها بعتلها العامل اللي بيشتغل عنده عشان يغتصبها ويخلص منها.. وراجل رمي مراته من الدور الخامس، وست قتلت بناتها الاتنين عشان متخانقة مع جوزها.. كل دا في أسبوع ومسمعتش حد اتكلم ولا سوشيال ميديا انتفضت يعني!.. خلينا قاعدين نهري في تفاهات... تصريحات فنانين وتدخلات في آراء الآخرين وحياة الناس الشخصية".

وأضافت: "مش بتكلم عن التوك شو والمواقع اللي أصلاً دا شغلهم ومش مقصرين فيه... بتكلم على رد فعل الناس.. في إيه أهم من اللي حصل عشان يطلع ترند؟!".

وتابعت: "ليه مثلا مانزلش هاش تاج يرفض هذه الجرائم.. أكيد الأطفال اللي بيتربوا في البيوت دي حايطلعوا غير أسوياء ويعملوا كل اللي المجتمع يرفضه ونرجع نهاجمهم ونشتمهم.. الجرايم دي أولى بالترند من أجل الأطفال دول ومجتمع أفضل... أولى من النميمة والأحكام اللي مش في محلها على الناس وحياتها".

وفي وقت سابق، وجهت الفنانة ريهام حجاج، رسالة إلى الحاسدين والحاقدين على السوشيال ميديا، ورسائلهم عبر صفحات المشاهير وخاصة عالم الفن. ونشرت صوراً عبر حسابها على "فيسبوك"، لبعض الرسائل حول بوستات الفنانين، وعلقت قائلة: "أحب أقول اللى بيكره حد لمجرد أنه مستكتر عليه رزقه وبيتمني زوال نعمته ونفسه يبقي مكانه.. أنت مشكلتك الحقيقية مش مع الشخص اللي أنت بتكرهه عشان ربنا رزقه.. أنت مشكلتك والعياذ بالله مع ربنا".

وأضافت: "وأنت مش واخد بالك عشان حضرتك معترض على تقسيمة الرزاق للرزق وما أدراك بقى اللي مشكلته مع ربنا لا هو مؤمن ولا عمره حيبقي مرزق ولا حايشوف طيب في حياته أساسا".

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يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركها البطولة النجمان الكبيران خالد االنبوي ومحمود حميدة بالإضافة إلى نسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازي وهاني عادل وآخرين.

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