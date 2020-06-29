شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل بصورة وتعليق

عاد الفنان وائل عبد العزيز إلى إثارة الجدل من جديد بعد أن نشر تعليقا عبر صفحته على "فيسبوك" أكد الكثيرون أنه يلمح به إلى ما أثير فى الفترة الأخيرة حول شقيقته ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي بعد ظهورهما معاً في عدد من الصور، وأخبار حملها منه ثم نفيها الخبر.

وقال وائل معلقاً على صورة بها فنجان من القهوة رسم على وجهه صورة ظلالية لرجل وزوجته: "خايف آخد بوء أنهي العلاقه الملزقة دي".

وتفاعل معه عدد من الجمهور الذي تساءل البعض عمن يقصده بقوله هذا في حين وافقه في رأيه البعض الآخر حيث جاءه أحد التعليقات يقول: "لا متخافش اشرب بالهنا والشفا وانهى المهزلة اللي تجذع النفس دي".

يذكر أنه نشب خلاف حاد بين وائل وشقيقته ياسمين وزوجها أحمد العوضي بسبب عدم الإعلان عن علاقتهما والتى كشف عنها وائل منذ فترة وتسببت في أزمة كبرى انتهت بإعلان العوضي وياسمين حبهما لبعضهما وكلل هذا الحب بالزواج.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

سر اعتذار شقيق ياسمين عبد العزيز لزملائه

شكوى مفاجئة من شقيق ياسمين عبد العزيز ضد هؤلاء الفنانين