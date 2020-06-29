رد فعل عنيف من زوجة يوسف الشريف بعد الهجوم عليه

بعد موجة الهجوم على الفنان يوسف الشريف بسبب تصريحاته حول شروطه في أعماله بالنسبة للتعامل مع الفنانات اللاتي يقمن بالبطولة النسائية أمامه ردت إنجي علاء زوجة النجم يوسف الشريف عبر حسابها بموقع "فيسبوك" بشكل عنيف على هذا الهجوم قائلة: "في أخبار كتير مغلوطة عن يوسف متداولة من حواره مع الإعلامي رامي رضوان اللي اتذاع في برنامجه مساء dmc بس متحرفة بزيادة شوية.. يوسف اتكلم عن المشاهد الساخنة وأعرف فنانين كتير تانيين مش بيحبوا يعملوها".

وتابعت: "إيه اللي جاب ملامسة النساء للموضوع.. أوفر أوي بصراحة!! هو مجبش سيرة ملامسة النساء والحوار موجود على صفحة القناة! ياريت يكون في تحري للدقة عند تغطية الحوارات واحترام لرأي وأفعال الناس مادام مش بتضر حد وشكرا لكل أصحاب الأقلام المهنية اللي لما غطت الحوار نقلت اللي فعلا دار فيه #يوسف_الشريف".

وكان الشريف، قد قال خلال البرنامج: "منذ عشر سنوات وأنا أضع تلك القيود في أعمالى وأشترط عدم التلامس، وكان في البداية الاتفاق شفوياً ولكن ذلك كان يعرضني لبعض الاعتراضات أثناء التصوير، مما دفعني أن أجعل هذا الاتفاق مكتوباً في عقد العمل، وقد اتخذت هذا المبدأ بعد فيلم (هي فوضى) وأتذكر أن أحد المخرجين الكبار قد عرض عليَّ فيلماً وبعد قراءته، اعترضت على المشاهد الساخنة فى الفيلم، فجاء رد المخرج وأحد النقاد (ماتشتغلش الشغلانة دي)، وبالفعل فكرت في الاعتزال ولكن كرم الله استطعت أن أقدم العديد من الأعمال بهذا المبدأ".

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