لقاء الخميسي توضح حقيقة إصابة زوجها بكورونا

نفت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" الأخبار التي ترددت أمس (الأحد) حول إصابة زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت تقول: "أصدقائنا الصحفيين ما هذا الذي يحدث، أنام وأصحى ألاقي خبر إن اوسة عنده كورورنا.. إيه الفتي دااا".

وتابعت: "ما الراجل معانا أهو والحمد والشكر لله.. من فضلكم تحققوا الدقة قبل ما تنشروا من صفحات مضروبة! دي مش صفحة أوسة".

وفي اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أعربت الخميسي، عن تخوفها تجاه عودة النشاط الرياضى، مشيرة إلى أن التوقيت غير مناسب، لافتة إلى أنها أصيبت بحالة من الرعب الشديد عقب اتصال أصدقائها بها للاطمئنان على صحة زوجها بعد تداول أخبار بإصابته بكورونا.

وأوضحت: ”أنا لقيت أصحابي بيتصلوا بيا بيقولوا إن عبد المنصف مصاب فأنا رحت ليه وكان نايم وقلت.. قوم يا ابني.. قوم المسحة طلعت إيجابية.. لم حاجتك وامشى من هنا.. وترتني”.

وتابعت ضاحكة: ”أنا من أول ما قالوا النشاط الرياضي راجع فقلت لعبد المنصف روح ألعب لوحدك متجيش عندنا تاني.. وعندك شقة الدقي أقعد فيها.. الواحد بيخاف على نفسه”.

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وعن جائحة كورونا والعزل المنزلي، قالت إن فيروس كورونا جمع الأسرة المصرية وجعل حالة الود والألفة تزيد داخلها، وتابعت:” أنا عملت كيك لأول مرة في حياتي وعبد المنصف أبدع في سقي الجنينة والورد”.

يذكر أن محمد عبد المنصف كان قد أجرى منذ أيام المسحة الطبية الخاصة بالفيروس مع ناديه استعدادا لخوض التدريبات وجاءت التحاليل الخاصة به "سلبية".

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