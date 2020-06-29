فيلم مصري يحقّق 62 جنيهًا فقط في أول يوم لرجوع السينمات

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن فتح دور العرض السينمائي والمسارح بداية من أمس السبت، بنسبة حضور 25% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وننشر إيرادات الأفلام المصرية السبت في أول يوم بعد قرار فتح دور العرض السينمائي من جديد، حيث حقق فيلم «لص بغداد» للنجم محمد عادل إمام 6,866 جنيه في المركز الأول، ويشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

بينما حقق فيلم «الفلوس» لتامر حسني مبلغ 4,258 جنيه في المركز الثاني، ويشارك فيه كل من زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.

المركز الثالث كان بمثابة مفاجأة حيث حقق فيلم «بنات ثانوي» لمحمد الشرنوبي وهنادي منها مبلغ 62 جنيها فقط لا غير، لتحقق الأفلام الثلاثة إجمالي إيرادات بلغت 11,186 جنيه.«بنات ثانوي».. تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة، وهو من بطولة جميلة عوض، ومي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، وهنادي مهنا، ومحمد الشرنوبي، ومحمد مهران، وتامر هاشم ، ومن إنتاج أحمد السبكي من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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