نهال عنبر تطالب الزوجات بالمشاركة في مصاريف البيت

قالت الفنانة نهال عنبر، إن بعض الأزواج تكون الضغوط المالية عليهم كثيرة، وبالتالي يقتضى الأمر من المرأة أن تشارك في مصاريف المنزل معه، مضيفة: "الشيلة بتكون تقيلة على بعض الرجال"، وهذا يتطلب من الزوجة أن تقف بجانبه في مصاريف البيت.

وأضاف "عنبر"، خلال برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على فضائية "ON E " أن الزوج إذا كان يتقاضى مرتبا جيدا للغاية فإنه يمكن للزوجة ألا تشاركه في مصاريف المنزل، أما إذا كان مرتبه لا يكفى لحياة كريمة فعلى المرأة أن تشارك زوجها وتساعده في مصاريف المنزل إذا كانت تعمل.

وأكدت الفنانة نهال عنبر أنه لابد للمرأة أن تقف بجانب زوجها، ولكن ينبغى أن تتم العملية بنظام، مثل أن تحدد المرأة قدرتها على المشاركة في مصاريف المنزل، وتحدد قيمة المبلغ الذى يمكن أن تشارك به في مصاريف المنزل.

وشددت "عنبر" على أنه لا يجوز أن يتم إجبار الزوجة على دفع راتبها الذى تتقاضاه من عملها لمساعدة الزوج، مشيرة الى أن مشاركة الزوجة في مصاريف البيت تفضلا منها "كتر خيرها"، لكن لا يصح إجبارها على عمل ذلك.

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