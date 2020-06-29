شمس الكويتية تتفوق على نجوى كرم ونانسي عجرم

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"الخليج 365" من بيروت: عبرت الفنانة شمس الكويتية عن إندهاشها من أن فيديو رقصها بمناسبة فك منع التجوال في الإمارات حقق نسب مشاهدة فاقت مشاهدات جميع حفلات العيد التي أقيمت "أونلاين" وتحديدًا حفلي الفنانتين اللبنانيتين نجوى كرم ونانسي عجرم.

وقالت الفنانة الكويتية في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" إنها قدمت مشهد رقص كي تحتفل وتضحك مع جمهورها، وفوجئت إن الفيديو شاهده 57 مليون شخص عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي وغوغل ويوتيوب. معلقة أن هذا الرقم الخيالي والانتشار الكبير لمقطع رقصها سبب إزعاجًا للبعض. ولكن إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى".

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واستكملت حديثها بالقول: "أنا ويش كانت نيتي .. إني فرحانة ومبسوطة وبشكر الديرة اللي احتوتني واحتوت أمي الكبيرة بالسن وعندها السكر اللي لو كانت في ديرة تانية مع احترامي للجميع ما كان ربي سبحانه وتعالى أنقذها من اللي إحنا قاعدين نشوفه إلا إن هي كانت في الإمارات الحمد لله الأمور كانت تمام".

وأضافت: "أنا فرحانة وبشكر البلد وجميلهم على راسي فالحمد لله سويت هذا الشيء من قلبي وانتوا شوفتوا هذا الشيء ولكن هذا الشيء صحى مرتزقة من قبورهم يا ربي".

واختتمت قائلة: "صارت حفلات.. كل الحفلات اللي صارت في العيد وكل الفنانين العرب والخليجيين والفرق الموسيقية بنقل مباشر وأتخن نسبة مشاهدة فيهم كانوا يسولها احتفال كانت نانسي عجرم إنهم جابوا 250 ألف مع إعلانات وتسويق وفرقة موسيقية".