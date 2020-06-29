الممثل السوري فارس ياغي يثير الجدل بصور يضع فيها طلاء الأظافر

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"الخليج 365" من بيروت: أثار الممثل السوري فارس ياغي، نجم مسلسل "عروس بيروت"، جدلاً واسعاً، بعد أن نشر عبر صفحته الخاصة على موقع انستغرام، صوراً له ظهر فيها وهو يضع طلاء الأظافر في جلسة تصوير فوتوغرافية.

وعلى الرّغم من أنّ ياغي كان قد أوضح من خلال تعليقٍ على الصّور أنّ الهدف من ظهوره بهذا الشكل هو لتجسيد شخصية دراكولا، إلّا أنّه تعرّض لانتقادات لاذعة. فاتّهمه البعض بالتشبّه بالنساء وإنعدام الرجولة، أمّا البعض الآخر فعبّر عن صدمته بعد رؤيته بهذا الشكل وطلبوا منه العودة إلى شكله السابق.

ومن جهة أخرى، أثنى بعض المتابعين على إطلالة ياغي وإعتبروا أنّ طلاء الأظافر جاء بهدف تجسيد شخصية دراكولا وليس بهدف الشهرة أو التّشبه بالنساء.

والجدير بالذّكر أنّ ياغي لم يردّ على الإنتقادات ولم يقدّم أي تبريرات، بل اكتفى بنشر العديد من الصور التي أظهرته بشخصية دراكولا.