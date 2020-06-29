أمينة خليل تنفي عن نفسها تهمة تحريض الفتيات على ترك منازل أهاليهم

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: بعد الجدل المستمر الذي أثاره مسلسل "ليه لأ" على مدار حلقاته الماضية، خرجت بطلته أمينه خليل لترد على الانتقادات التي يتعرض لها من قبل المشاهدين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت الممثلة المصرية الشابة في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" لبرنامج القاهرة الآن، تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "مخضوضة من الجدل والنقاشات اللي عملها المسلسل بين الفتيات والأمهات، لكن أنا فخورة جداً وسعيدة بالعمل، ولم أقلق أو أخاف من الدور لأننا نطرح قضايا واقعية في المجتمع ".

وتابعت: "الناس ترى أن المسلسل يشبهم ومروا بمواقف مشابهة، وألحظ أن البعض فهموا أننا نحرض الفتيات على ترك منازل أهلهم، وهذا غير صحيح، نحن ندعم فكرة حق الفتيات في العمل، وعدم الزواج من شخص لا تحبه، وأن يكون لديها حريتها الشخصية في الاختيار".

وأضافت: "مش كل الناس مؤيدة لوجهة نظر البطلة عليا فهناك مجموعة تؤيد الأم "هالة صدقي"، ونحن في "ليه لأ" نقدم الرأي والرأي الآخر".

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وأشارت إلى أن والدتها شاركت في العمل بدور صغير، وأوضحت :" أنا فخورة بعلاقتي بأمي ونحن أصدقاء، وماما بتسمعني وهناك لغة حوار بيننا، وعمرها ما وقفت في طريقي، ومعظم الوقت برجع وأقولها انت كنت صح".

ويتناول المسلسل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.

ويعرض مسلسلس "ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، ومن أبطال المسلسل، أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.