اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام



"الخليج 365" من بيروت: أعلن المنتج المصري ​ياسر خليل​ مدير الأعمال السابق للفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ عن مقاضاته لشقيقها محمد السيد عبد الوهاب وذلك بتهمة السب والقذف، لما بدر منه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وصرح به ونشره من أخبار تسيء لسمعته وشرفه هو وأسرته.

وقال خليل أن شقيق شيرين إختلق قصة ضد واحدة من أكبر معجباتها تدعى "ابتهاج العبدلي"، واتهمها أنها هي من نشرت شائعة خلاف شيرين مع حسام بتوصية من مدير أعمالها السابق.

وأضاف خليل في بيان أن شقيق شيرين ادعى أن المعجبة على علاقة به، وتحدث عنه بشكل غير لائق عبر حسابه الرسمي.

وتم تحدد يوم ٥ أيلول/سبتمبر القادم موعدًا لجلسة النظر في الدعوى المقامة من ياسر ضد محمد عبد الوهاب الشهير بكونج، أمام محكمة جنح البساتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر خليل يقاضي شقيق شيرين عبد الوهاب بتهمة السب والقذف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.