تراند اليوم : "احذفوها واستروني".. فنانة بحرينية تنشر صورة فاضحة لنفسها بالخطأ



في واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت الفنانة البحرينية حنان رضا، صورة فاضحة لها بالخطأ، لكن المفاجأة أن الجميع أكد أنها لم تنشر صور لها مشيرين إلى أنها تريد العودة للأضواء من خلال هذا الزعم.

وكتبت حنان رضا، منشورا عبر حسابها في "سناب شات"، قالت فيه: "الخطأ الذي حصل من شوي أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتي وبلدي وعاداتي وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلي أصلًا".

وأضافت: "أتمنى يلي كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على خواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللي عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ستبعث لصديقاتي المقربات اللي معاي بالشاليه.. أرجو قبول اعتذاري ومسح الصورة من أجهزتكم".

لكن المفاجأة التي أثارت غضب الجميع هو اكتشاف المتابعين على السوشيال ميديا أنه لا يوجد أي صورة ولم يقم أحد بتداولها أو رصدها من الأساس، وأنها اختلفت تلك القصة لأنها أصبحت بعيدة عن الأضواء ليعود الحديث عنها من جديد.





