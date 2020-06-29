بعد الهجوم على يوسف الشريف.. محمد انور: هو صح وانا عملت حاجات وندمت ونفسي ربنا يسامحني

علق الفنان محمد أنور هلى الهجوم الذي يتعرض له النجم يوسف الشريف بعد تصريحاته الأخيرة برفضه تقديم مشاهد ساخنة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "أنور" عبر صفحته قائلا : "ايه كل الهري والكلام الفاضي وقله الادب اللي حصلت عشان الراجل ده قال انه عنده مبدأ معين هو انه ضد المشاهد الساخنه او الاحضان والبوس والكلام ده لانه ببساطه بيخاف ربنا ومش عاوز يغضبه".

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وأضاف : "وهو شغال بالمبدأ بقاله اكتر من عشر سنين وناجح بيه وربنا كارمه من وسع كمان وانه هو مش ضد اللي بيعمل عكس كده ولا شايف نفسه اكتر احتراما من حد.. فجأه كل الناس شايفاه رجعي ومتخلف ومش فنان وناس قالو ده اخوان وناس قالت طب روح حجب مراتك الاول وبعدين اتكلم".

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وتابع : "وناس طلعتله مشاهد من اعمال قديمه هو بيحضن فيها وقالو ايام

ماكان بيحب التلامس وكميه قله ادب في موضوع الراجل طرحه بكل احترام، وقال انه فيه ممثليين كتير زيه اصلا مش بيحبو يعملو ده او ندمو اصلا علي اعمال هما قدموها في البدايه وبعدين شافو انه ماينفعش انه يعمل كده تاني".

واستكمل حديثه قائلا :" وعلي فكره بقي هو صح والله العظيم وانا نفسي اللي لسه ببدأ عملت حاجات وندمت اني عملتها ونفسي ربنا يسامحني عليها

افتكر انك لما بتموت وانت سايب صدقه جاريه بتنفعك في قبرك وتزود حسناتك.. ممكن كمان تعمل عمل يعتبر ذنب جاري وبعد ماتموت يفضل يزود سيئاتك".