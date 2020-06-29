بعد الهجوم على زوجها.. إنجي علاء: في أخبار كتير مغلوطه عن يوسف متداولة

حرصت الكاتبة والاستايلست إنجي علاء على الرد على الهجوم الذي تعرض له زوجها النجم يوسف الشريف أخيرًا على السوشيال ميديا، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتبت إنجي عبر صفحتها قائلة: "في أخبار كتير مغلوطة عن

يوسف متداولة من حواره مع الإعلامي رامي رضوان اللي اتذاع في برنامجه مساء dmc بس متحرفة بزيادة شوية، يوسف اتكلم عن المشاهد الساخنة واعرف فنانين كتير تانيين مش بيحبوا يعملوها".

وتابعت: "إيه اللي جاب ملامسة (مصافحة) النساء للموضوع أوفر أوي بصراحة!! هو مجبش سيرة ملامسة النساء والحوار موجود على صفحة القناة!".

وأضافت: "ياريت يكون في تحري للدقة عند تغطية الحوارات واحترام الرأي وأفعال الناس مادام مش بتضر حد وشكرًا لكل أصحاب الأقلام المهنية اللي لما غطت الحوار نقلت اللي فعلًا دار فيه".

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