حرص الفنان الكبير صلاح عبدالله على مغازلة جمهوره، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتب صلاح عبر صفحته قائلًا: "ولإني بحبكُم، من قلبي بقولكُم.. صباحكم يا حبايبي زي وشكُم.. أو زي وشي، أو زي قلبي،أو زي قلبكُم.. اختاروا إنتوا بقى".
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يذكر أن الفنان الكبير صلاح عبدالله خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق"، ومسلسل "الاختيار"، اللذان حققا نجاحًا كبيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبدالله لجمهوره: لإني بحبكم من قلبي بقولكم صباحكم زي وشكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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