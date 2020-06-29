صلاح عبدالله لجمهوره: لإني بحبكم من قلبي بقولكم صباحكم زي وشكم

حرص الفنان الكبير صلاح عبدالله على مغازلة جمهوره، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب صلاح عبر صفحته قائلًا: "ولإني بحبكُم، من قلبي بقولكُم.. صباحكم يا حبايبي زي وشكُم.. أو زي وشي، أو زي قلبي،

أو زي قلبكُم.. اختاروا إنتوا بقى".شاهديذكر أن الفنان الكبير صلاح عبدالله خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق"، ومسلسل "الاختيار"، اللذان حققا نجاحًا كبيرًا.